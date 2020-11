TousAntiCovid : on peut désormais générer des attestations directement dans l'application

L'application TousAntiCovid déployée par le gouvernement pour permettre de lutter contre la propagation du Coronavirus en isolant les cas contacts vient de bénéficier d'une nouvelle mise à jour qui permet désormais à chacun de générer automatiquement ses attestations de déplacement dérogatoires.

Jusqu'ici, il était possible de créer cette attestation de plus l'application, mais elle renvoyait tout simplement vers une page externe hébergée par le ministère de l'Intérieur. Il fallait alors remplir les cases à chaque fois, même si votre navigateur Internet était doté d'un module de remplissage automatique et la procédure pouvait se montrer fastidieuse, d'autant que l'attestation était ensuite téléchargée sur le mobile, et qu'il fallait retourner fouiner dans ses fichiers pour l'afficher et la présenter en cas de contrôle.

Un processus plus simple pour tous.





Désormais, tout se fait directement au sein de l'application qui génère tout simplement un code QR que les forces de l'ordre pourront scanner.

L'option est actuellement déployée sur la version Android de l'application, mais pas encore disponible sur iOS. Pour générer une attestation, il suffit de lancer l'application puis de faire défiler l'écran vers le bas pour cliquer sur "Attestation de déplacement", puis "Nouvelle attestation". Il est possible de générer plusieurs attestations à l'avance, toutes étant conservées au sein de l'application, il est également possible de partager les QR Codes à des amis ou de la famille qui ne souhaiterait pas installer l'application.

Le véritable avantage reste les données qui sont stockées et permettent d'avoir des formulaires préremplis pour accélérer la production d'attestations.

L'application TousAntiCovid vient de passer le cap des 7 millions de téléchargements le 2 novembre, le secrétaire d'Etat au numérique Cédric O vise désormais les 15 à 20 millions de téléchargements "le plus rapidement possible".