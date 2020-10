TousAntiCovid : l'application téléchargée 6 millions de fois

Alors que StopCovid n'avait pas déchaîné les passions au printemps, l'application TousAntiCovid est téléchargée beaucoup plus massivement en quelques jours d'existence.

Pour tenter de compléter les procédures de traçage de la population en vue d'essayer de limiter la propagation de l'épidémie de Covid-19, le gouvernement a misé au printemps sur une application dédiée, StopCovid.

Cette dernière, née dans la douleur, entre questionnements sur son périmètre d'utilisation, sa sécurité, le choix des technologies (centralisée ou non) ou l'usage des données récoltées, n'avait pas attiré les foules.

Lancée en mai, imparfaite, elle avait vite été reléguée au second rang des préoccupations des Français avec la sortie du confinement ce même mois. Avec la remontée rapide des contaminations et un reconfinement depuis ce vendredi et jusqu'au 1er décembre au moins, cette question de la possibilité de traçage des cas contacts revient sur le devant de la scène.

TousAntiCovid pour le reconfinement

Cette fois, le gouvernement a anticipé en relançant une application TousAntiCovid , version améliorée de StopCovid, déjà disponible et qui, en une grosse semaine, a déjà été téléchargée 6 millions de fois (en intégrant dans le décompte des utilisateurs de StopCovid).

Suscitant moins de défiance (au moins publiquement) mais aussi enrichie de nouvelles fonctionnalités, dont celle de la possibilité de composer une attestation dérogatoire numérique de déplacement, l'application semble cette fois être mieux acceptée.

Elle propose également les dernières informations et conseils officiels concernant l'épidémie ou la possibilité de trouver un laboratoire à proximité pour se faire dépister.

Une application à l'utilité renforcée

Une vingtaine de milliers de personnes ont pu signaler qu'elles étaient atteintes de la maladie via l'application et plusieurs milliers de personnes ont déjà été notifiées comme cas contacts.

TousAntiCovid n'est qu'un rouage dans le système de veille sanitaire mais offre un peu plus de sécurité dans la récupération de données (anonymisées) réalisée par rapport à d'autres systèmes plus basiques.

Son fonctionnement permanent tend toutefois à réduire l'autonomie des smartphones et l'application nécessite un appareil mobile relativement récent, ce qui peut exclure certaines catégories de la population.

L'application peut être téléchargée sur les portails de téléchargement d'applications, Google Play Store pour Android ou App Store pour les iPhone.