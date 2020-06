TrackMania 2020 : polémique autour du système d'abonnement du jeu

Ubisoft avait réalisé, il y a quelques mois, le retour de la franchise Trackmania avec un nouveau titre réalisé avec Nadeo qui se présente comme un remake de Trackmania Nations.

Si la franchise fait l'unanimité chez les joueurs, le système de paiement annoncé, lui fait déjà grand débat.

Ainsi, Ubisoft et Nadeo ont annoncé que le titre serait décliné en 4 versions :

Une version gratuite baptisée Starter

Une édition standard à 9,99€ par an

Une édition Club à 29,99€ par an

Une édition Club 3 ans à 59,99€

Rapidement les joueurs ont critiqué ce qu'ils perçoivent comme un abonnement, mais Nadeo ne voit pas la chose sous cet angle et refuse de parler "d'abonnement". Pour le studio, il s'agit d'un "accès au jeu pour une durée limitée". La marque se défend tant bien que mal en jouant sur les mots, mais les faits sont bien là : il s'agira bel et bien d'un abonnement et aucune version illimitée du jeu n'est proposée.

Ubisoft n'a pas prévu de version illimitée du titre dans l'immédiat, mais la gronde des joueurs qui annoncent déjà boycotter le titre pourrait changer la donne, d'autant que certains grands joueurs et organisateurs d'événements liés à Trackmania ont déjà partagé un avis bien tranché sur la question...