La trottinette électrique Xiaomi Pro 2 en promotion, mais aussi OnePlus 8 Pro, Mac Mini, etc

Le bon plan du jour concerne la trottinette électrique Xiaomi Pro 2 qui est équipée de roues pneumatiques de 8,5 pouces et d’un moteur de 300 Watts (600 W en puissance maximale) qui lui permet d'atteindre une vitesse maximale de 25 km/h. Elle est alimentée par une batterie de 12,8 Ah qui permet une autonomie très bonne de 45 km.

Pour la sécurité, elle est équipée d'un double système de freinage avant et arrière, d'un phare ultra-lumineux, d'un feu arrière amélioré et des réflecteurs avants, latéraux, et arrières. Elle possède un écran intégré avec un affichage en temps réel. Son poids est de 14,2 kg, ce qui reste dans la moyenne. Enfin, elle se plie et se déplie en 3 secondes.

Vous pourrez profiter de la trottinette électrique Xiaomi Pro 2 à 399 € au lieu de 499 € chez Cdiscount !



Ci-dessous vous pourrez trouver d'autres promotions qui sont disponibles chez les e-commerçants :

