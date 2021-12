Trois offres de folie avec le OnePlus 9 Pro, le casque Logitech G Pro X, et le PC portable Asus ROG Strix G15

Aujourd'hui, on commence par le smartphone OnePlus 9 Pro qui profite d'une très belle réduction sur le site de Rakuten.

Il est doté d'une dalle de 6.7" avec une définition d'écran OLED de 3200 x 1440 px et un taux de rafraichissement de 120 Hz. Le OnePlus 9 Pro est propulsé par le SoC Snapdragon 888 accompagné de 12 Go RAM et de 256 Go d'espace de stockage.

Sur l'arrière, le smartphone dispose de 4 modules photo dont un principal de 48 MP, un ultra grand angle de 50 MP, un téléobjectif de 8MP et un macroscopique de 3 MP. Pour faire des selfies, le smartphone est agrémenté d'un module de 16 MP. Pour finir, le OnePlus 9 Pro dispose d'une batterie de 4500 mAh qui offre plus de 12 heures d'autonomie.

Sur Rakuten, le smartphone OnePlus 9 Pro 12+256 Go est au tarif réduit de 620 € au lieu de 919 € avec une livraison avant Noël gratuite.



Continuons avec le casque gaming Logitech G Pro X qui est à petit prix sur Amazon. Il est doté de la technologie DTS Headphone:X 2.0 qui offre un son surround 7.1 pour profiter du meilleur son. Le casque est équipé d'un transducteur PRO-G 50 mm qui propose une image sonore claire et précise.

On note la présence d'un rembourrage confortable en mousse à mémoire de forme entouré d'une construction résistante en acier et en aluminium. Vous avez la possibilité d'utiliser plusieurs profils d'égaliseur réglés par des pros. Le microphone de 6 mm est détachable.

Le casque gaming Logitech G Pro X est au prix préférentiel de 88 € au lieu de 129 € avec la livraison gratuite.



Finissons avec le PC portable Asus ROG Strix G15 qui profite de 26 % de réduction sur le site de la Fnac.

Il dispose d'une dalle de 15,6" avec une définition de 2560 x 1440 px. Il est propulsé par le processeur AMD Ryzen 9 accompagné du processeur graphique AMD Radeon RX 6800M et de 12 Go de RAM et de 1 To d'espace de stockage en SSD.

On note la présence d'un port Ethernet, d'un port HDMI et de trois ports USB 3. Le PC portable est compatible avec la technologie Bluetooth 5.12 et WiFi 6. Deux haut-parleurs de 4 Watts agrémentent l'ordinateur.

Le PC portable Asus ROG Strix G15 est au prix de 1600 € au lieu 2150 € avec la livraison gratuite depuis le site de la Fnac.



