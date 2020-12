De Trump à Biden : le compte Twitter @POTUS sera réinitialisé avec perte des abonnés

Twitter indique travailler activement avec le gouvernement US concernant la transition des comptes entre les administrations Trump et Biden. Cette transition concerne les comptes Twitter institutionnels de la Maison-Blanche.

Parmi ces comptes sur le réseau social de microblogging, il y a notamment @WhiteHouse, @POTUS (President Of The United States), @VP (vice-président des États-Unis), @FLOTUS (First Lady of the United States ; Première dame des États-Unis), @PressSec (porte-parole de la Maison-Blanche).

Twitter informe que pour de tels comptes, il n'y aura pas de transfert automatique des abonnés actuels. Autrement dit, une réinitialisation en matière de followers. La transition des comptes est pour rappel prévue pour le 20 janvier 2021. Une date qui correspond à l'Inauguration Day (ou Jour d'Investiture) où le président élu des États-Unis prête serment et prend officiellement ses fonctions.

Twitter avertira les abonnés des comptes pour les informer du changement, de la possibilité de suivre les nouveaux comptes de l'administration Biden et de l'archivage du contenu des anciens comptes. Par exemple, l'actuel compte @POTUS sous la houlette de Donald Trump sera archivé en tant que @POTUS45 (pour 45e président des USA).

Une évolution par rapport à 2017

Lors de la transition entre l'administration Obama et l'administration Trump en janvier 2017, la situation avait été différente. Le compte @POTUS avait conservé son nombre d'abonnés, même s'il y a eu un archivage avec @POTUS44.



Actuellement, le compte @POTUS est suivi par près de 33 millions d'abonnés. C'est moins que les 88 millions d'abonnés du compte @realDonaldTrump largement utilisé par Donald Trump et qui ne sera évidemment pas réinitialisé. Il bénéficiera toutefois de moins de privilèges qu'auparavant avec un même traitement que pour n'importe quel autre utilisateur de Twitter.