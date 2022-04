Truth Social : le réseau social de Donald Trump piétine

Éditée par Trump Media & Technology Group (TMTG), l'application Truth Social a été lancée sur iOS aux États-Unis le 21 février dernier. Le code s'appuie sur la plateforme de réseau social de microblogging Mastodon.

Les messages ne sont pas des tweets mais des Truths. Le retweet se mue en ReTruth pour partager des Truths avec des followers et le fil d'actualité devient un Truth Feed. En rappelant que Truth signifie Vérité pour le réseau social voulu par l'ancien président des États-Unis Donald Trump.

Selon la BBC, le lancement de Truth Social s'apparente à un désastre avec des fonctionnalités promises qui ne sont toujours pas opérationnelles et un mécanisme de liste d'attente qui n'a quasiment pas évolué, avec presque 1,5 million de personnes concernées.

Un flop en perspective pour Truth Social ?

D'après des chiffres d'Apptopia cités par Bloomberg, le nombre de téléchargements pour Truth Social a chuté de 95 % par rapport au jour du lancement pour descendre à 8 000 par jour. Le nombre d'utilisateurs actifs serait de l'ordre de 519 000 fin mars.

Et c'est peut-être le comble, Donald Trump avec ses plus de 800 000 followers n'a lui-même publié qu'un seul Truth qui remonte au lancement : " Get Ready! Your favorite President will see you soon! " (Préparez-vous ! Votre Président préféré vous verra bientôt !).

Accusé d'avoir incité ses partisans à la violence lors des émeutes au Capitole à Washington le 6 janvier 2021, Donald Trump a été banni à vie de Twitter qui était son outil de communication favori. Avec Truth Social, il a déclaré vouloir " se battre contre les Big Tech " et pour protéger " les droits à la libre expression. "