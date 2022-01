Tumblr ajoute un filtre de contenu sensible sur iOS

Pour se conformer aux directives de l'App Store, l'application Tumblr sur iOS se dote d'une option de contenu sensible.

Plateforme de microblogging et réseau social, Tumblr annonce une mise à jour pour son application sur iOS. Elle concerne le déploiement d'une option avec la possibilité de choisir d'accepter ou de refuser les contenus potentiellement sensibles.

Par défaut, le contenu sensible est caché et Tumblr souligne que l'activation du paramètre affecte uniquement le filtrage dans son application pour iOS. À noter qu'il n'est pas ici question de contenu explicite qui demeure interdit.

Le changement a été implémenté afin d'être en conformité avec les directives d'Apple pour l'App Store. Fin 2021, Tumblr avait proposé une solution temporaire se traduisant par la censure de certains tags avec un impact sur la recherche, l'accès aux blogs et le tableau de bord dans l'application iOS. Tumblr avait alors précisé travailler sur des solutions plus réfléchies.

Pour le retour du contenu dit sensible

" La dernière mise à jour donne plus de contrôle à notre communauté sur l'application iOS pour créer l'expérience qui lui convient le mieux et explorer le contenu qui l'intéresse. "

Tumblr ajoute : " Bien que l'expérience de notre communauté soit une priorité absolue, nous devons également respecter les directives de l'App Store d'Apple et nos propres directives. "

TechCrunch rapporte qu'avec une recherche pour un tag sensible tel " marijuana ", l'application masque désormais les résultats. Une fenêtre pop-up apparaît et invite à désactiver le filtre de contenu sensible le cas échéant pour pouvoir consulter les résultats de la recherche.