Tumblr censure des tags sur iOS pour rester dans l'App Store

Plateforme de microblogging et réseau social, Tumblr revendique plus de 540 millions de blogs et la publication quotidienne de plus de 10 millions de billets. Depuis fin 2018, Tumblr a quelques soucis avec Apple afin de maintenir la présence de son application dans l'App Store.

L'application Tumblr avait été supprimée de l'App Store à la suite de la découverte de contenu pédopornographique sur sa plateforme. Du contenu évidemment interdit par Tumblr mais qui avait échappé à son contrôle.

Pour permettre son retour dans l'App Store, Tumblr a mis en place une politique d'interdiction de tous les contenus pour adultes. Un changement d'ampleur pour la plateforme qui autorisait auparavant le contenu sexuellement explicite. Le fameux NSFW (Not Safe For Work).

Toujours plus pour rester dans l'App Store

Dans le cadre d'une mise à jour qui concerne son application iOS et pour se conformer aux directives d'Apple pour l'App Store, Tumblr informe désormais avoir étendu sa définition de " ce qui représente un contenu considéré comme sensible ainsi que la manière d'y accéder. "

Cela se traduit par la censure de tags avec un impact sur la recherche, l'accès aux blogs et le tableau de bord dans l'application iOS. Avec l'application Android ou un navigateur web (y compris sur iPhone), il n'y a par contre pas de changement.

Il est à souligner que le contenu dit sensible n'enfreint pas nécessairement les directives de Tumblr, mais il peut par contre ne pas adhérer aux directives de l'App Store d'Apple. Une liste (non officielle) des mots clés concernés dans l'application iOS circule avec des bizarreries parmi certains tags totalement bloqués (about, Alec Lightwood, girl, me, medical, racism, single parent, testicular cancer, Tony the Tiger, 420…).

À TechCrunch, un porte-parole de Tumblr déclare : " Nous comprenons que ces ajustements auront un impact sur la façon dont les utilisateurs peuvent accéder à des contenus potentiellement sensibles lorsqu'ils utilisent notre application iOS, et cela peut être frustrant. Nous travaillons sur des solutions plus réfléchies qui seront déployées dans un avenir proche. "