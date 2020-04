Bon plan : des packs TV 4K OLED/QLED (LG et Samsung) + la console Xbox One X à partir de 999 € chez Fnac

La Fnac offre une console Xbox One X pour tout achat d'une TV 4K Samsung ou LG avec les technologies OLED et QLED

Le bon plan du jour concerne les TV 4K OLED/QLED de Samsung et LG disponibles chez la Fnac. En effet, pour tout achat d'une de ces TV haut de gamme, une console Xbox One X vous est offerte ! Une opportunité à ne pas manquer lorsque l'on regarde le prix d'une telle console.



L'offre est disponible à partir de 999 € avec l'achat de la TV Samsung QE55Q80R QLED 4K. Une TV 55" en UHD 4K avec un taux de rafraîchissement de 100Hz. Cette TV bénéficie déjà de 34 % de réduction puisque son prix initial est de 1498 €, ce qui en fait une vraie bonne affaire lorsque l'on cumule les offres.

Ce téléviseur bénéficie des caractéristiques techniques suivantes :

Écran de 55" (138 cm)

QLED 100% 4K UHD

4 HDMI, 2 USB, Port CI+

Smart TV, Wifi intégré, Processeur Quad Core, DLNA, Miracast, navigateur internet

Un accès aux applications Disney+, Netflix, mais aussi YouTube

Du côté de la Xbox One X, elle vous est offerte dans le Pack Xbox One X 1To avec le jeu Forza Horizon 4 Lego. Ce pack à une valeur totale de 499 € et vous est entièrement offert pour l'achat d'une TV remplissant les conditions. De plus, les frais de port sont offerts et la livraison est à domicile. Alors qu'attendez-vous ?

