Bon plan Acer : des promotions sur les pc fixes et portables gaming, les ultrafins Swift et sur une sélection

Concernant l'univers du gaming, sachez que vous trouverez pas moins de 27 propositions allant du PC fixe gaming Predator Orion 9000 à 4499,00 € (-500 € de réduction possible) au PC portable Predator Helios 300 à 1699 € (-200 € possible) en passant par le moniteur gaming Predator CG CG437KP à 1499,90 € au simple clavier ou sac à dos gaming.

Concernant les PC portables ultrafins de la game Swift, 9 produits sont proposés, de l'Acer Swift 1 ultrafin 14" (Windows 10, Intel N5000 Quad-core, 4 Go RAM, 256 Go SSD) à 499 € (-50 €) à l'Acer Swift 5 14" ultrafin tactile (Windows 10 Pro, Intel Core i5-1035G1, 8 Go RAM,1 To SSD, NVIDIA GeForce MX350) à 1299 € (-100 €).

Enfin, les offres spéciales regroupent tous les produits en promotion avec pas moins de 53 références.

