Commençons avec la télévision HiSense qui propose un écran QLED 4K Ultra HD de 50 pouces, soit 126 cm, qui permet une définition de 3840 pixels x 2160 pixels. La fréquence de balayage est de 50 Hz. La luminosité est de 700 cd/m². Il s'agit d'une SmartTV Vidaa U compatible avec la commande vocale.

Cette télévision QLED pourra se connecter à votre box internet, smartphone, etc via Wi-Fi et Bluetooth. La connectique est composée de 4 ports HDMI 2.0, de deux ports USB, d'un port Ethernet, d'une entrée et sortie antenne.

Vous trouverez la télévision HiSense 50U72QF à 399 € au lieu de 799 € chez Rakuten grâce à une ODR de 100 € !



Mais aussi la tablette Samsung Galaxy Tab A7 qui propose un écran LCD de 10,4 pouces avec une définition de 2000 pixels x 1200 pixels. Le DPI est de 224 ppp. Cette tablette Samsung exploite un processeur Snapdragon 662 de Qualcomm avec 3 Go de RAM et de 32 Go à 64 Go de stockage interne, extensible via microSD.

Le système d'exploitation est Android. La Galaxy Tab A7 est équipée d'une caméra arrière de 8 mégapixels et une caméra frontale de 5 mégapixels. La connectivité se compose du Bluetooth 5.0 et du Wi-Fi 5 (ac). Elle est alimentée par une batterie conséquente de 7040 mAh.

Habituellement proposée à 249 €, vous pourrez profiter de la tablette Samsung Galaxy Tab A7 à 219 € chez Boulanger, ou à 194 € chez Rakuten.



Enfin, l'aspirateur robot Roborock S5 Max qui est équipé d'une navigation exploitant quatorze types de capteurs et des technologies déjà approuvées sur d'autres modèles de la marque. Le télémètre laser à 300 tr/min permet de balayer l'environnement à 360° et pour proposer une carte précise dans l'optique d'un nettoyage optimal. Ces cartes sont sauvegardées et accessibles depuis l'application.

Ce robot aspirateur possède un bac à poussières de 460 ml et un réservoir d'eau de 280 ml permettant le lavage des sols avec une serpillière intégrée. Il profite également d'un ventilateur fonctionnant à 1500 tr/min pour un pouvoir d'aspiration de 2000 Pa. Le Roborock S5 Max est compatible avec les commandes vocales Alexa d'Amazon et Google Home. Enfin, il est alimenté par une batterie de 5200 mAh pour jusqu'à 3 heures de nettoyage et avec recharge intelligente en fonction du nettoyage à opérer. Une fois arrivé à moins de 20% de batterie, le robot retourne à sa base automatiquement, mais, contrairement au précédent modèle, il n'y restera que le temps nécessaire pour terminer le nettoyage en cours.

Vous pourrez trouver le robot aspirateur Roborock S5 Max à 359 € chez Rakuten, au lieu de 499 € !



