La Microsoft Surface Pro 7 en promotion à moins de 685 € !! Mais aussi iPhone 12 mini, OnePlus 8T...

Découvrez sans plus tarder notre récapitulatif des meilleures affaires de la journée avec des PC portables, des smartphones, des tablettes et même une console de jeu Nintendo en édition limitée !

Le bon plan du jour concerne la Surface Pro 7 qui propose un écran PixelSense de 12,3 pouces, et une résolution de 2736 x 1824 pixels. Ce modèle embarque un processeur Intel Core i5 avec 8 Go de RAM et une capacité de stockage de type SSD de 128 Go. Côté carte graphique, vous pourrez profiter de la Intel Iris Plus Graphics.

Pour la connectivité, on trouve des ports USB-C, USB-A, prise jack, un port Surface Connect, un port pour clavier Surface et un lecteur de carte MicroSDXC. L'appareil est également équipé de deux capteurs photo, un situé à l'avant de 5 mégapixels, et un à l'arrière de 8 mégapixels. La Surface Pro 7 est compatible avec le récent Wi-Fi 6 pour une qualité de connexion optimale et offre pas moins de 10,5 heures d'autonomie en utilisation standard.

En ce moment, Rakuten propose la Surface Pro 7à 684 € au lieu de 1069 € avec le coupon de réduction RAKUTEN30 !!



Mais aussi d'autres promotions que vous pourrez découvrir ci-dessous :

Par ailleurs, en ce moment chez Rakuten, bénéficiez de deux codes promotionnels sur l'ensemble dès produits avec RAKUTEN5 pour avoir 5 € dès 29 € d'achat, mais aussi RAKUTEN30 pour avoir 30 € dès 299 € d'achat.

