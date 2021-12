Trois offres alléchantes avec un routeur 4G, une smart TV et une caméra de surveillance.

Commençons par la TV LG OLED 55A1 qui profite de 33 % de réduction chez Rueducommerce.

Elle est dotée d'une dalle de 55" avec une définition de 3840 x 2160 px, la technologie anti-scintillement et Low Blue Light pour un meilleur confort de vue. De plus, on profite du HDR10 Pro qui ajuste la luminosité pour enrichir les couleurs. La télévision est équipée d'un processeur A7 Gen4 pour profiter au maximum des applications comme Netflix, Disney+, etc.

La TV LG profite de ThinQ AI qui permet de contrôler votre téléviseur avec votre voix avec l'intégration de Google Assistant et d'Alexa. Pour finir, on note la présence d'un port Ethernet, de trois prises HDMI et d'une prise USB.

La TV LG OLED 55A1 est au prix réduit de 799 € au lieu de 1199 € avec la livraison gratuite depuis Rueducommerce.



Continuons avec la caméra de surveillance intérieure Netatmo NSC01-EU qui bénéficie de 49 % de réduction chez Amazon.

Elle est capable, grâce à la reconnaissance faciale, de détecter et de vous prévenir via votre smartphone lorsqu'un intrus rentre chez vous. Afin d'éviter d'avoir de fausses alertes, vous pouvez configurer totalement la détection en enregistrant les visages de vos proches.

Les données sont sauvegardées sur une microSD incluse avec la caméra. La qualité des images est en HD et consultable en temps reel depuis votre téléphone, de jour comme de nuit. Pour finir, la caméra ne nécessite pas d'abonnement pour fonctionner.

Sur Amazon, la caméra de surveillance intérieure Netatmo NSC01-EU est au prix de 103 € au lieu de 200 € avec la livraison gratuite.



Finissons avec le routeur 4G Cudy qui voit son prix chuter de 43 % sur Amazon.

Ce routeur profite d'une vitesse 4G dernière génération pouvant atteindre jusqu'à 150 Mb/s en téléchargement et une vitesse maximale de 300 Mb/s en WiFi. Un client VPN PPTP / L2TP est préinstallé. Il est équipé de 4 antennes de 5 dBi et de 4 ports Ethernet.

Le routeur est compatible avec plus de 20 fournisseurs DDNS et permet de gérer facilement votre routeur. Il accepte aussi n'importe quelle carte SIM pour tout opérateur.

Sur Amazon, le routeur 4G Cudy est au tarif de 56 € au lieu de 99 € avec la livraison gratuite.

