La TV LG OLED UHD 4K : PETIT prix pour une GROSSE réduction, et notre très belle sélection du jour

Aujourd’hui, la TV LG OLED UHD 4K est en promo chez Cdiscount. Son écran affiche une diagonale de 55" (139 cm) avec une définition de 3840 x 2160 px et un taux de rafraichissement de 100 Hz. Le format d’affichage est en Ultra HD 4k (2160p).

Elle est équipée de 4 entrées HDMI, de 3 ports USB, un port Ethernet, d’une sortie casque et une sortie numérique audio. Elle est compatible Bluetooth et WiFi.

La TV LG tourne sur LG ThinQ AI et webOS 5.0 permettant l’utilisation de divers logiciels comme Prime Vidéo. Et pour finir, elle est compatible avec Alexa et Google Assistant.

La TV LG OLED UHD 4K est au prix de 1100 € au lieu de 1500 € sur le site de Cdiscount.



Voici notre très belle sélection du jour que nous vous avons préparé aujourd’hui :

PC portable

Dell Inspiron 15 à 499 € au lieu de 629 € chez Boulanger (15,6", i3, 8 Go RAM, 256 Go SSD)

Omen 15 à 1100 € au lieu de 1724 € chez Cdiscount (15", Ryzen 5, 8 Go RAM, 512 Go SSD, RTX 3060)





Accessoire

Son

Smartphone

N’hésitez pas à consulter nos super bons plans comme le trio de la journée avec le répéteur NetGear AC750, l’aspirateur Viomi S9 et la TV QE55Q60T ou encore OnePlus qui fait sa rentrée avec jusqu’à 63 % de réduction sur ses produits.