Aujourd’hui, la TV LG Signature 88ZX9 est mise en avant sur le site de Boulanger. Elle est accompagnée d’une énorme dalle OLED 8K de 88" (222 cm). Le téléviseur affiche une définition de 7680 x 4320 px avec une fréquence de balayage de 100 Hz. L’écran est propulsé par le processeur A9 Gen 3 8K avec le système d’exploitation WebOS offrant la possibilité d"utiliser Netflix, YouTube, Amazon Prime, etc.

La télévision est compatible avec Alexa et Google Assistant, mais aussi Dolby Vision et Dolby Atmos. Du côté de la connectique, on note la présence de 4 ports HDMI 2.1, d’une sortie optique, d’une prise casque, de 3 ports USB, d’un slot PCMCIA, de deux entrées d’antenne et d’un port Ethernet. Pour finir, elle est fournie avec sa télécommande Magic Control.

Aujourd’hui, la TV LG Signature 88ZX9 est au prix réduit de 14 990 € au lieu de 29 999 € (outch !) sur le site de Boulanger. La livraison est bien sûr gratuite. Vous la trouverez également au même prix chez Fnac et Darty.



