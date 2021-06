Les ventes de téléviseurs sont toujours beaucoup plus élevées à l'approche des grands événements sportifs, comme depuis quelques semaines avec le tournoi de tennis de Roland Garros ou encore actuellement avec l'Euro 2020 de football. Les promotions s'enchaînent et c'est donc le moment d'en profiter comme aujourd'hui avec cette TV QLED 4K 50 pouces Hisense à seulement 399 € avec une ODR chez Darty.

Le téléviseur Hisense 50U7QF est une smart TV 4K QLED de 50 pouces (127 cm) compatible Dolby Vision, HDR10+ et le son spatialisé Dolby Atmos. Elle est également compatible avec l’assistant vocal Alexa d’Amazon et vous pourrez accéder directement à Netflix, Youtube, Prime Video ou encore Rakuten.tv par exemple. Enfin il est équipé de 4 ports HDMI, 1 prise RJ45, 2 ports USB et une sortie audio numérique optique. Grâce au Bluetooth intégré, il est possible de raccorder sans fil un casque audio ou une barre de son

Le téléviseur QLED Hisense 50U7QF est proposé en promotion à 499 € au lieu de 549 € chez Darty mais une offre de remboursement de 100 € (valable jusqu’au 22 juin 2021) vous permettra de l'obtenir au prix exceptionnel de 399 € seulement !





