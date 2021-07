Une TV QLED 8K 55″ Samsung à moins de 1400€, le robot aspirateur iRobot Roomba 981 ou l'Amazfit GTS 2

Commençons par cette belle réduction sur le site de Boulanger avec cet écran TV QLED Samsung 55 pouces QE55Q700T qui bénéficie d’une promotion de 39 %.

Le design de l’écran se caractérise par un cadre très mince sur trois des quatre côtés. Au niveau des connectiques, on observe 4 ports HDMI 2 et deux ports USB. Sa diagonale est de 55" soit 138 cm avec la technologie QLED, le tout pour une résolution de 7680 x 4320 pixels avec une définition 8K.

La smart TV fonctionne grâce au processeur Quantum 8K avec le système d’exploitation Tizen installé permettant d’utiliser pas mal d'applications comme Netflix, Prime Video, etc. Il est aussi possible de la contrôler via Alexa ou Google Assistant.

Vous pouvez retrouver sur Boulanger, la TV QLED 8k 55" Samsung QE55Q700T au tarif de 1390 € au lieu de 2290 € avec la livraison gratuite.



Continuons avec le robot aspirateur iRobot Roomba 981 qui perd 1/4 de son prix sur le site e-commerce Amazon.

Le Roomba 981 arbore un design qui le différencie des autres robots aspirateurs avec sa caméra inclinée et affiche un gros bouton clean pour lancer sa phase de nettoyage. En dessous, on peut observer deux cylindres rotatifs en caoutchouc, un balai latéral et des roues crantées.

La capacité de son bac à poussière est de 0,6 litre. De plus, il est associé à une application mobile afin de programmer et de contrôler son nettoyage. Le robot peut être contrôlé via Alexa ou Google Assistant.

Le robot aspirateur iRobot Roomba 981 est au tarif réduit de 429 € au lieu de 569 € sur le site Amazon avec la livraison gratuite.





Et finissons sur un bon plan Cdiscount, avec la montre connectée Amazfit GTS 2 qui bénéficie aussi d’une réduction de 35 %.

Avec son design noir et son écran AMODED HD incurvé de 1,65", la smartwatch montre de très belles finitions. Elle est équipée du capteur de BioTracker 2 et permet de surveiller la fréquence cardiaque, le sommeil, le stress, et le taux d’oxygénation dans le sang.

La montre est étanche jusqu’à 50 mètres et vous accompagne via 90 modes sportifs. De plus, elle est équipée d’une batterie de 246 mAh permettant de tenir 7 jours sans la recharger. Et pour finir, vous pouvez la connecter à vos écouteurs sans fils pour profiter des 3 Go de musique stockés sur la montre.

Actuellement sur le site de Cdiscount, la montre connectée Amazfit GTS 2 est au tarif réduit de 110 € au lieu de 170 € avec la livraison gratuite.



