Belles réductions sur la TV Samsung UE65TU7092, le PC portable Asus Zenbook UM425 et le clavier Logitech MK235

Commençons par le PC portable Asus Zenbook UM425QA qui profite d'une belle réduction chez Rueducommerce.

Il est doté d'un écran de 14 pouces avec une définition de 1920 x 1080 pixels en 16:9. Le PC est propulsé par le processeur AMD Ryzen 9 5900HX avec le chipset graphique Radeon Vega 7 et 16 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage en SSD.

Le PC portable Asus Zenbook est compatible WiFi 6 et Bluetooth 5.0. Du côté de la connectique, il est équipé de trois ports USB 3.1, d'un port HDMI, d'un port Ethernet et d'une prise casque / micro. Pour finir, il ne vous faudra que 49 minutes pour recharger ce PC à 60 %.

Sur Rueducommerce, le PC portable Asus Zenbook UM425QA est au prix de 1100 € au lieu de 1500 € avec la livraison gratuite.



Passons ensuite à la TV Samsung UE65TU7092 qui elle aussi est en promotion chez Rueducommerce.

Elle est dotée d'une dalle LED de 65", soit 164 cm, permettant une définition de 3840 x 2160 pixels. La télévision profite de la technologie HDR10+ accompagnée du processeur Crystal 4K. Elle profite de la technologie Crystal Display qui propose des nuances réalistes qui permettent de distinguer même les plus petits détails.

On note la présence d'un port USB, d'un port Ethernet et de deux ports HDMI. La TV fonctionne sous le système d'exploitation Tyzen qui permet de surfer sur vos applications préférées comme Netflix ou encore Disney+. Pour finir, elle est dotée de deux haut-parleurs de 20 W.

Sur Rueducommerce, la TV Samsung UE65TU7092 est au tarif réduit de 649 € au lieu de 899 € avec la livraison gratuite.



Finissons avec le clavier Logitech MK235 qui est accompagné d'une souris sans fil. Il est doté de touches robustes et donc durables. De plus, le clavier affiche un pavé numérique et 15 touches raccourcis pour faciliter l'utilisation de son PC.

Il est accompagné d'une souris sans fil et ambidextre. Les deux sont associés à un récepteur sans fil Unifying avec une portée de 10 mètres. L'autonomie du clavier vous accompagne pendant 3 ans et un an pour la souris.

Le clavier et la souris Logitech MK235 sont au prix réduit de 17 € au lieu de 30 € sur Amazon avec la livraison gratuite.



D'autres bons plans sont disponibles sur notre site comme le bon plan avec une trottinette électrique, un vélo d'appartement et un VTT électrique en vente FLASH ou encore Withings Body, la balance connectée qui fait son régime avec 17% de réduction.