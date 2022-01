Bon plan : une trottinette électrique, un vélo d'appartement et un VTT électrique en vente FLASH

Commençons cette sélection avec la trottinette électrique E9 qui voit son prix passer sous la barre des 100 €.

Sa structure en alliage d'aluminium est suffisamment solide pour supporter une personne pesant 100 kg. Elle est équipée d'un moteur sans balai de 150 W et d'une batterie au lithium de 2600 mAh offrant une vitesse maximale de 12 km / h et une autonomie maximale de 6 km.

La trottinette est dotée d'amortisseurs avant et arrière apportant un confort de conduite en douceur. De plus, cette dernière est pliable et légère, permettant de la ranger et de la transporter facilement.

Sur Tomtop, la trottinette électrique E9 est au prix de 99 € avec une livraison gratuite depuis l'Allemagne.



Continuons avec le vélo d'appartement YS-S05 qui profite aussi d'une vente flash chez Tomtop.

Il dispose d'une résistance réglable et d'un système silencieux pour permettre une expérience de conduite douce et silencieuse. Le vélo stationnaire est doté d'un écran LCD qui indique la vitesse, la distance, les calories brûlées, mais aussi votre fréquence cardiaque.

Il peut supporter une personne avec un poids maximal de 120 kg grâce à sa structure en acier. On note aussi la présence d'un support de tablette pour pouvoir profiter de ses séries lors de ses séances de sport. Vous pouvez aussi profiter d'un support à bouteille pour éviter de vous arrêter pendant votre exercice.

Le vélo d'appartement YS-S05 est au prix réduit de 130 € pendant la vente flash avec une livraison gratuite depuis l'Allemagne.



Finissons avec le vélo électrique BEZIOR M26 qui profite aussi d'une réduction importante.

Il est doté d’un cadre en aluminium et peut prendre en charge un poids maximal de 155 kg. Il est doté de deux roues increvables de 26" et offre 21 vitesses grâce à ses plateaux et son dérailleur Shimano. Le vélo électrique est propulsé par un moteur de 500 W lui permettant de prendre des montées avec une pente maximale de 25° pour une vitesse de jusqu'à 30 km/h.

Il est accompagné d’une batterie amovible de 10 Ah qui permet une autonomie maximale de 80 km en assistance électrique et 40 km en 100 % électrique. Le vélo a besoin de 4 h pour se recharger totalement. Sur le guidon, vous trouverez un écran LCD indiquant le niveau de batterie, la vitesse et le nombre de kilomètres effectués. Pour finir, il est pliable en trois étapes et ne pèse que 25 kg.

Le VTT électrique BEZIOR M26 est au prix réduit de 779 € pendant la vente flash avec une livraison gratuite depuis l'Allemagne.

