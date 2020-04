Bon plan : les TV Samsung UHD, QLED et Serif avec jusqu'à 1500€ de réduction

La marque Samsung propose 2 opérations commerciales sur ses téléviseurs UHD, QLED et Serif .

Le bon plan du jour concerne la marque coréenne Samsung, et plus particulièrement une partie de ses nombreux téléviseurs. En effet, Samsung a lancé une promotion de 20 % sur une sélection de télévision via un système de remboursement par ODR (offre de remboursement). Cette opération connaît un prolongement, normalement disponible jusqu'au 30 avril 2020, elle est désormais disponible jusqu'au 23 juin 2020.



Le montant des remboursements va de 150 € jusqu’à 1500 € selon les modèles de télévision. Pour en profiter, il vous suffit de vous rendre suite à votre achat sur le site officiel de Samsung et de remplir le formulaire indiqué avec les pièces jointes demandées.

Une fois votre dossier d’ODR confirmé par Samsung, vous recevrez l’argent du remboursement par virement bancaire sous 4 semaines.

Ci-dessous, la liste non exhaustive des téléviseurs bénéficiant de cette offre classée par écran :

Les télévisions QLED

Le modèle 49Q70R

Le modèle 55Q70R

Le modèle 65Q70R

Le modèle 55Q90R

Le modèle 55Q950R

Le modèle 65Q90R

Le modèle 75Q70R

Le modèle 65Q950R

Le modèle 82Q60R

Le modèle 75Q90R

Le modèle 75Q950R

Le modèle 82Q70R

Le modèle 82Q950R



Les télévisions UHD

Le modèle 43RU7175

Le modèle 50RU7175

Le modèle 55RU7175

Le modèle 43RU7405

Le modèle 50RU7405

Le modèle 55RU7405

Le modèle 43RU7475

Le modèle 50RU7475

Le modèle 55RU7475

Le modèle 65RU7175

Le modèle 65RU7405

Le modèle 65RU7475



Les télévisions "The Serif"

Le modèle 43LS01RA

Le modèle 43LS01RB

Le modèle 43LS01RD

Le modèle 49LS01RA

Le modèle 49LS01RB

Le modèle 55LS01RA

Le modèle 55LS01RB

Mais ce n'est pas tout, Samsung propose également une nouvelle promotion sur ses télévisions QLED 2020 jusqu'au 23 avril 2020.

Pour tout achat (ou location) d'une télévision QLED 2020 compatible avec l'offre entre le 24 mars et le 23 avril 2020, la marque Samsung vous rembourse jusqu'à 600 € incluant le bonus des 100 €.

Pour en profiter, il vous faudra remplir la demande de remboursement en ligne avant le 9 mai 2020, si votre dossier est accepté, vous serez remboursé sous 4 semaines.

Les modèles bénéficiant de l'offre sont cités ci-dessous :

Les télévisions avec 300 € de réductions

Le modèle 49Q80T

Le modèle 55Q70T

Le modèle 55Q75T

Le modèle 55Q77T

Le modèle 55Q80T

Le modèle 55Q83T

Le modèle 65Q70T

Le modèle 65Q74T

Le modèle 65Q75T

Le modèle 65Q77T

Le modèle 75Q60T

Le modèle 75Q67T





Les télévisions avec 400 € de réduction

Le modèle 55Q95T

Le modèle 65Q80T

Le modèle 65Q83T





Les télévisions avec 600 € de réduction

Le modèle 65Q95T

Le modèle 75Q70T

Le modèle 75Q74T

Le modèle 75Q75T

Le modèle 75Q77T

Le modèle 75Q80T

Le modèle 75Q95T

Le modèle 85Q60T

Le modèle 85Q70T

le modèle 85Q80T

Le modèle 85Q95T





Vous retrouverez l'ensemble des téléviseurs profitant des deux opérations promotionnelles de Samsung chez Darty, Boulanger et la Fnac.





