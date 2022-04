Le prix du Fire TV Stick 4K s'effondre sous la barre des 35 € ! Avec des smartphones, PC portables, écouteurs...

Aujourd'hui, nous mettons en avant le Fire TV Stick 4K qui bénéficie d’une très belle réduction chez Amazon.

Le Stick TV est propulsé par le processeur quadcore à 1,7 GHz, un GPU IMG GE8300, de 1,5 Go de RAM et de 8 Go d’espace de stockage. Il intègre aussi la technologie Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.0 et de plus vous profitez de la technologie Dolby Atmos, Dolby Vision, HDR10, HDR10+, etc.

Le Fire TV Stick 4K est fourni avec une télécommande vocale Alexa qui permet de contrôler le dongle avec certains raccourcis pour aller sur vos plateformes préférées comme Netflix, Disney+ ou encore Prime Video. Et enfin, il est plutôt facile à configurer et reste très discret en le branchant derrière votre écran.

Sur le site d'Amazon, le Fire TV Stick 4K est au prix préférentiel de 34,99 € au lieu de 60 € avec la livraison gratuite.



