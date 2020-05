Bon plan TV : la télévision QLED QE65Q65R de chez Samsung à 999 € seulement chez Darty mais pas que ...

Le bon plan du jour concerne la TV QLED 65" QE65Q65R de chez Samsung qui est l'un des derniers téléviseurs sortis par la marque. En effet, lancé en 2019 cette télévision dispose d'un écran de 65" (164 cm) qui permet une résolution de 3840 x 2160 pixels avec un format d'image de 16/9.

Étant une SmartTV haut de gamme, vous aurez accès à un catalogue complet d'applications comprenant Netflix, Disney+, Amazon prime vidéo, mais aussi MolotovTV.

Au niveau de la connectique, le modèle QLED QE65Q65R de Samsung bénéficie d’un Tuner HD et d'une compatibilité avec le satellite et le câble.Vous retrouverez également 4 ports HDMI, une sortie audio numérique optique, deux ports USB, un port Ethernet ainsi que le WiFi et le Bluetooth.

Vous retrouverez donc la télévision Samsung QLED QE65Q65R à 999 € seulement au lieu de 1299 € chez Darty.

Mais ce n'est pas le seul téléviseur à bénéficier d'une aussi bonne promotion :

