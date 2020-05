Twitch Prime : 8 jeux offerts en mai

Que vous soyez abonnés à Twitch Prime ou Amazon Prime, vous pourrez profiter de 8 jeux proposés gratuitement au cours de ce mois de mai sur la plateforme de streaming.

Ainsi, il suffit de se rendre sur Twitch et la page dédiée aux offres réservées aux membres Prime pour accéder aux différents bonus, et, en bas de page, aux jeux offerts ce mois. Les jeux sont à télécharger depuis l'application Amazon Games et ils sont accessibles sans limites de temps une fois les clés associées au compte utilisateur.

Ce mois de mai, on peut ainsi obtenir gratuitement les jeux suivants :

Yono and the Celestial Elephants

Avicii Invector

Old School Musical

Snake Pass

Urban Trial Playground

The Little Acre

Fractured Minds

Pankapu

Des jeux aussi divers que variés. Notons que si l'ensemble des jeux est accessible jusqu'à la fin du mois, Yono and the Celestial Elephants ainsi que Old School Musical sont à récupérer respectivement avant les 20 et 22 mai.