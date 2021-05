Twitter prépare son service d'abonnement payant avec Scroll

Pour un montant non communiqué, Twitter annonce le rachat de Scroll dont la solution propose un système d'abonnement payant qui désactive les publicités sur des sites web partenaires ; principalement des sites d'actualité outre-Atlantique.

Scroll souligne ainsi apporter un soutien au journalisme et assure que ses sites partenaires gagnent jusqu'à 40 % de revenus en plus par rapport aux revenus avec les publicités qui sont supprimées.

" Scroll a mis au point un moyen de lire les articles sans les publicités, les pop-ups et autres encombrements, afin d'améliorer l'expérience de lecture et donner aux utilisateurs ce qu'ils veulent : seulement le contenu ", écrit Twitter.

" Parallèlement, les éditeurs qui travaillent avec Scroll peuvent générer des revenus supérieurs à ceux qu'ils obtiendraient avec des publicités traditionnelles sur une page. C'est un meilleur internet pour les lecteurs et les auteurs. "

Twitter souligne que Scroll deviendra un ajout important dans le cadre de son travail sur des abonnements et pour un prochain service d'abonnement sur le réseau social. Un point qui avait notamment été évoqué lors de son rendez-vous annuel Analyst Day en février, avec également d'autres possibilités de monétisation pour les créateurs et éditeurs, comme Super Follows.

Le rachat de Scroll implique que le service passera en bêta privée et sera intégré à un abonnement Twitter global plus tard dans le courant de cette année. C'est par ailleurs la fermeture du service Nuzzel (dans le giron de Scroll depuis 2019) dont l'expérience sera ultérieurement directement intégrée à Twitter.