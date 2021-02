Twitter : vers de l'abonnement payant avec Super Follows

Lors de son rendez-vous annuel Analyst Day pour les investisseurs, Twitter a dévoilé un certain nombre de nouvelles fonctionnalités et produits à venir, sans toutefois donner un calendrier précis. Il y a notamment une fonctionnalité payante dénommée Super Follows.

Avec Super Follows, Twitter explique vouloir " repenser et explorer des solutions pour fournir des modèles d'incitation financière aux créateurs et éditeurs. " Ils seraient ainsi directement soutenus financièrement par leur public, et donc leurs abonnés les plus fidèles.

Twitter n'est pas entré dans les détails qui seront communiqués dans les prochains mois. Dans une maquette qui a été présentée, il est question d'un abonnement à 4,99 $ par mois avec la possibilité d'une résiliation à tout moment.

Avec un badge indiquant un soutien, Super Follows donnerait accès à du contenu supplémentaire et exclusif, un groupe communautaire, un abonnement à une newsletter et divers avantages. Seuls les Super Followers (ou Super Abonnés) pourraient consulter et répondre à certains contenus.

Également dans les cartons

Outre Super Follows, Twitter a évoqué le service de newsletters Revue racheté fin janvier dernier avec des possibilités à partir des tweets et une monétisation, ainsi que Spaces - qui fait déjà l'objet d'un test restreint - pour des échanges vocaux dans le cadre d'espaces affichés dans les Fleets.

Twitter travaille par ailleurs sur une fonctionnalité Communities assimilable à une version des groupes de Facebook autour de centres d'intérêt communs ou localisations géographiques.

Pour 2023, Twitter ambitionne un chiffre d'affaires de plus de 7,5 milliards de dollars, soit plus du double de son chiffre d'affaires de 2020, et au moins 315 millions d'utilisateurs actifs par jour monétisables au quatrième trimestre 2023 (contre 192 millions fin 2020).