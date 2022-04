Twitter étudie l'offre de rachat d'Elon Musk à 43 milliards de dollars

Tandis que le milliardaire a annoncé avoir trouvé le financement pour racheter le réseau social Twitter pour 43 milliards de dollars, les discussions se sont poursuivies ce week-end avec la direction qui avait d'abord rejeté la proposition.

Des manoeuvres de diversion ont même été engagées avec la "poison pill" pour compliquer un rachat hostile face à un Elon Musk détenant 9,2% du capital. Depuis, l'homme d'affaires a rencontré plusieurs actionnaires de Twitter et a promis de faire évoluer le réseau social sur la question de la liberté d'expression, que son offre de rachat soit acceptée ou non.

Le conseil d'administration de Twitter est donc amené à reconsidérer la proposition et il devrait rendre une décision d'ici jeudi. Le patron de Tesla a déjà indiqué qu'il s'agirait de son unique offre et qu'il n'irait pas plus loin que les 54,20 dollars par action.

Selon le Wall Street Journal, le conseil poursuit l'estimation de sa propre valorisation mais serait désormais prêt à discuter en échange de garanties, notamment sur les pénalités au cas où aucun accord ne serait trouvé.