Twitter va verser 809,5 millions de dollars à des actionnaires mécontents

Un accord amiable doit mettre fin à une action en justice intentée par des actionnaires à l'encontre de Twitter et de dirigeants du groupe.

Twitter annonce avoir conclu un accord amiable qui doit encore recevoir l'aval de la justice américaine. Afin de solder une action en recours collectif intentée en 2016, le réseau social de microblogging va verser 809,5 millions de dollars à des actionnaires.

Ce montant devrait être versé au quatrième trimestre de cette année. Twitter indique son intention d'utiliser ses liquidités pour le paiement et prévoit d'enregistrer une charge exceptionnelle pour le règlement au cours du troisième trimestre.

À titre indicatif, Twitter a réalisé un chiffre d'affaires de 1,19 milliard de dollars au deuxième trimestre 2021 (+74 % sur un an), avec un bénéfice net de 66 millions de dollars (contre une perte nette de 1,38 milliard de dollars un an plus tôt).

Pour mettre fin au litige

" Le règlement proposé résout toutes les réclamations formulées à l'encontre de Twitter et des autres défendeurs nommés, sans admission, concession ou constatation d'une quelconque faute, responsabilité ou acte répréhensible. […] Twitter et les défendeurs individuels continuent de nier tout acte répréhensible ou autre action inappropriée. "

Des actionnaires ont reproché à des dirigeants de Twitter d'avoir gonflé artificiellement le cours de l'action de la société en les trompant sur l'engagement et le nombre d'utilisateurs. Une mesure à laquelle les actionnaires sont très sensibles.

Selon la plainte citée par Reuters, Twitter " a cessé de déclarer les vues de la timeline fin 2014 et a dissimulé la stagnation ou la baisse de l'engagement des utilisateurs en communiquant de vagues descriptions de la mesure des utilisateurs. "