Twitter : un badge de certification du numéro de téléphone

Le réseau social de microblogging Twitter planche sur un nouveau badge. Il servira à indiquer aux utilisateurs que le numéro de téléphone associé à un compte a été certifié. Twitter a confirmé à TechCrunch ce qui est pour le moment un test, après une nouvelle trouvaille de Jane Manchun Wong.

Twitter is working on verified… phone number label on profile pic.twitter.com/H4gJGaNHQT — Jane Manchun Wong (@wongmjane) August 19, 2022

Selon Twitter, ce type de badge en rapport avec un numéro de téléphone vérifié aidera à ajouter du contexte aux comptes. Ce pourrait également être un nouvel élément pour indiquer et avoir l'assurance qu'il ne s'agit pas d'un faux compte.

Actuellement, le badge bleu Certifié informe les utilisateurs de l'authenticité d'un compte dit d'intérêt public qui est actif. Twitter certifie pour le moment quelques types de comptes d'intérêt public : gouvernement, entreprises, marques et organisations à but non lucratif, agences de presse et journalistes, divertissement, sport et e-sport, activistes, organisateurs et personnes influentes.

Il y a aussi une distinction pour les bons bots

Twitter a par ailleurs déployé en début d'année un étiquetage optionnel pour les bons bots qui peuvent par exemple être des comptes automatisés pour aider à trouver des rendez-vous de vaccination, des systèmes d'alerte précoce en cas de catastrophe.

" Lorsque les comptes envoient des tweets automatisés pour partager des informations pertinentes sur le contenu d'un autre compte, les étiquettes automatisées vous aident à identifier les bons bots du spam. "

Cette question des bots, des faux comptes et du spam est au cœur du bras de fer désormais en justice entre Twitter et Elon Musk pour le rachat de la plateforme à 44 milliards de dollars.

Le patron de Tesla et SpaceX a retiré son offre de rachat et a rompu l'accord d'avril dernier. Il estime que Twitter a menti et a sous-évalué la proportion de faux comptes et de spam. Selon Twitter, elle représente moins de 5 % des utilisateurs quotidiens.