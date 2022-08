Twitter : Elon Musk tente de passer par l'ex-CEO Jack Dorsey pour obtenir des documents

Le milliardaire Elon Musk a adressé une injonction à Jack Dorsey, co-fondateur et ancien patron de Twitter, pour obtenir des documents sur le fonctionnement du réseau social et la problématique des faux comptes.

Si Elon Musk a finalement renoncé à racheter Twitter, c'est maintenant l'heure des batailles juridiques et la préparation des procès dont le premier, initié par le réseau social pour le forcer à aller au bout de l'acquisition, débutera en octobre.

Chacun prépare son argumentaire et l'un des points conflictuels portera sur la capacité ou non à fournir des informations sur le taux de faux comptes du réseau social et les conséquences sur les revenus publicitaires et la monétisation.

Le patron de Tesla et SpaceX affirme que la direction de Twitter a refusé de lui fournir les documents sur cet aspect et suspecte des cachotteries, à savoir une estimation du nombre de faux comptes bien en-deça de la réalité.

Le réseau social, de son côté, accuse Elon Musk de multiplier les déclarations et les postures pour fragiliser la réputation et l'activité du réseau social, essentiellement pour se faire mousser et racheter l'entreprise plus bas que sa valeur potentielle.

Jack Dorsey pris dans la tourmente

Dans ce bras de fer, le milliardaire vient d'adresser une injonction à Jack Dorsey, co-fondateur et ex-CEO de Twitter, afin d'obtenir de lui tout document depuis 2019 concernant l'accord de rachat du réseau social pour 44 milliards de dollars (annoncé en avril dernier) et la problématique des faux comptes.

Pour rappel, Jack Dorsey a quitté son poste de CEO en novembre 2021 pour gérer ses autres activités et répondre aux critiques selon lesquelles il ne pouvait pas tout appréhender en même temps.

Entre Twitter qui veut imposer à Elon Musk de mener la transaction après le remue-ménage et les déclarations péremptoires et l'homme d'affaires qui s'estime trompé et demande au tribunal d'être exonéré de sa promesse de rachat puisqu'elle repose sur des bases erronées, les avocats ne manquent pas de travail dans la phase préparatoire du premier procès qui débutera le 17 octobre auprès d'une cour du Delaware.