Twitter Blue : l'offre payante de Twitter est lancée dans deux pays

Cela fait plusieurs mois que des rumeurs l'apparition d'une formule payante sur le réseau social Twitter. Finalement, le réseau a officialisé les choses et lancé son programme Twitter Blue en test en Australie ainsi qu'au Canada.

Twitter Blue est facturé aux alentours de 3€ par mois et donne accès à des fonctionnalités inédites aux abonnés. Avec ce prix, Twitter met en avant le fait qu'il ne s'agit pas spécialement de rendre l'accès à son réseau payant, mais bien de proposer de nouvelles fonctionnalités plus ciblées.

Ce sont principalement les utilisateurs de Twitter les plus assidus qui sont ciblés puisque les fonctions proposées dans l'abonnement correspondent à de la gestion de compte et de communication.

Trois fonctionnalités principales sont ainsi proposées :

Le classement des tweets favoris que l'on peut organiser dans des dossiers pour les retrouver plus facilement.

La transformation des fils de discussion en un texte unique (afin de dépasser la limite des 280 caractères).

L'annulation de l'envoi d'un tweet : les utilisateurs auront 30 secondes pour corriger le tir avant que leur tweet ne soit partagé sur le réseau.

En marge de cela, les abonnés auront droit à quelques options esthétiques ainsi que l'accès à un service client dédié.

Le réseau Twitter peine toujours à atteindre le seuil de rentabilité et affiche des pertes nettes de 1,1 milliard de dollars sur l'exercice 2020. Malgré un parc d'utilisateur en légère progression depuis plusieurs années, la monétisation reste complexe pour le réseau qui tire la majorité de ses revenus de la publicité. Le réseau cherche ainsi de nouveaux leviers pour multiplier les rentrées d'argent. Twitter Blue est un de ces leviers qui sera accompagné par les Super Follow prochainement, et qui proposera aux utilisateurs de soutenir financièrement les créateurs de contenus via un abonnement et des dons ponctuels.