Twitter : pas la peine d'espérer un bouton d'édition des tweets

C'est une demande récurrente des utilisateurs de Twitter et l'objet de plusieurs rumeurs. Toutefois, les espoirs de l'arrivée d'un bouton d'édition des tweets (après publication) ont pour ainsi dire été anéantis par Jack Dorsey.

Après quelques déclarations confuses à ce sujet ou du moins laissant entrevoir une possibilité, le patron de Twitter a été plus explicite en répondant à des questions de twittos dans le cadre d'un entretien accordé à Wired.

Un bouton d'édition en 2020 ? Jack Dorsey a répondu non sans aucune ambiguïté. Comme il l'a déjà fait par le passé, il a rappelé que Twitter a été initialement pensé pour la messagerie de type SMS et c'est dans cet esprit que la modification des tweets n'a pas été permise.

Certes, Twitter a évolué depuis. Jack Dorsey reconnaît qu'un bouton d'édition permettrait par exemple de corriger des fautes d'orthographe ou des liens non fonctionnels. Il confirme aussi qu'il a effectivement été envisagé de laisser une fenêtre de réflexion de 30 secondes à 1 minute avant une publication pour permettre une correction.

" Ce sont là toutes les considérations, mais nous ne le feront probablement jamais. " Jack Dorsey estime qu'un bouton d'édition serait au final détourné et représenterait un risque de confusion avec des retweets n'ayant plus de sens, voire de désinformation via des modifications ultérieures qui changeraient complètement le contenu d'un message.

Twitter mène plusieurs expériences pour les conversations et teste notamment la possibilité de contrôler qui peut répondre à des messages. Pour le bouton d'édition, les utilisateurs de Twitter doivent se faire une raison. C'est à oublier.