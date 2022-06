Twitter va donner à Elon Musk ce qu'il veut

Dans un énième épisode du feuilleton du rachat de Twitter par Elon Musk débuté en avril avec une offre de 44 milliards de dollars, le conseil d'administration du réseau social de microblogging prévoit de répondre favorablement aux dernières exigences de l'homme d'affaires à la tête de Tesla et SpaceX.

Selon The Washington Post et peut-être dès cette semaine, Elon Musk pourra avoir un accès sans précédent aux données de la plateforme via une API pour de l'ordre de plus de 500 millions de tweets publiés chaque jour.

Avec ce flux de données comprenant les tweets en temps réel, mais aussi les appareils utilisés pour tweeter et des détails sur les comptes qui publient, Elon Musk - ou son équipe juridique - aura matière à mieux jauger la quantité de spam et l'activité de faux comptes.

Un nombre de faux comptes sous-estimés d'après Elon Musk

Dans les faits, c'est une analyse qui paraît bien délicate et serait impossible sans une automatisation idoine. Elon Musk a suspendu son rachat de Twitter en mettant en cause l'estimation officielle selon laquelle les faux comptes et de spam représentent en moyenne moins de 5 % des utilisateurs actifs par jour du réseau social.

Elon Musk conteste la méthodologie et veut mener sa propre analyse concernant une information qui conditionne les aspects financiers du groupe. En début de semaine, il a menacé de retirer son offre de rachat en soulignant que Twitter " résiste activement et contrecarre son droit à l'information " dans le cadre de l'accord.

Twitter paraît confiant pour l'opération de rachat avec un vote des actionnaires prévu l'été prochain. Les intentions d'Elon Musk sont plus floues. Veut-il revoir le prix d'achat à la baisse ou désormais annuler la transaction en prouvant qu'il y a eu tromperie ?