Twitter liquide les Fleets

Constat d'échec pour les Stories sur Twitter. Le réseau social met un terme aux Fleets qui s'arrêtent le 3 août prochain après même pas un an de disponibilité.

La durée de vie des Fleets aura été courte. Officialisés pour les applications Android et iOS de Twitter au mois de novembre dernier, ces contenus qui disparaissent au bout de 24 heures ne seront plus disponibles à partir du 3 août prochain.

C'est un constat d'échec pour une fonctionnalité qui n'a réussi à répliquer le succès et l'engouement autour des Stories sur Instagram et Snapchat pour partager des contenus et idées avec du texte, des vidéos, des GIF, des autocollants ou des photos.

" Nous espérions que les Fleets aideraient davantage de personnes à se sentir à l'aise pour participer à la conversation sur Twitter. […] Depuis que nous avons introduit les Fleets pour tous, nous n'avons pas vu une augmentation du nombre de nouvelles personnes rejoignant la conversation avec les Fleets ", reconnaît Twitter.

Les Fleets ne peuvent pas être retweetés et ne peuvent pas recevoir de réponses publiques. Ils peuvent recevoir des interactions avec des pouces levés ou des cœurs. D'après Twitter, ils sont surtout utilisés par les personnes qui envoient déjà des tweets afin des les amplifier.

" Nous allons nous concentrer sur la création d'autres moyens permettant aux gens de rejoindre la conversation et de parler de ce qu'il se passe dans leur monde ", ajoute Twitter.