Twitter poursuit Elon Musk pour forcer son rachat

La semaine dernière, Elon Musk a annoncé qu'il renonce au rachat de Twitter après l'accord en avril pour un montant de 44 milliards de dollars. D'après les avocats de l'homme d'affaires, le réseau social de microblogging a fourni des informations fausses et trompeuses sur lesquelles leur client s'est basé pour l'accord.

C'est l'évaluation du nombre de faux comptes et de spam par Twitter à moins de 5 % des utilisateurs par jour qui poserait problème, sachant que c'est une information qui conditionne les aspects financiers et l'activité de l'entreprise. Elle serait largement en dessous de la réalité.

Président de Twitter, Bret Taylor avait réagi en indiquant que le conseil d'administration de Twitter s'est engagé à conclure la transaction au prix et aux termes initialement convenus avec Elon Musk. Il avait alors évoqué une action en justice devant la Cour de la Chancellerie du Delaware.

Vers un procès dès septembre ?

Une plainte vient ainsi d'être déposée par Twitter contre Elon Musk. " En avril 2022, Elon Musk a conclu un accord de fusion contraignant avec Twitter, promettant de faire tout son possible pour que l'accord soit conclu ", peut-on lire dans la plainte.

" Aujourd'hui, moins de trois mois plus tard, Musk refuse d'honorer ses obligations envers Twitter et ses actionnaires parce que l'accord qu'il a signé ne sert plus ses intérêts personnels. […] Musk pense apparemment qu'il est libre de changer d'avis, diffamer l'entreprise, perturber ses activités, détruire la valeur de ses actions et s'en aller. "

Dans la plainte, il est notamment fait allusion au fait qu'après la signature de l'accord de fusion, la valeur de la participation d'Elon Musk dans Tesla - qui constitue l'essentiel de sa fortune personnelle - a chuté de plus de 100 milliards de dollars par rapport au sommet atteint en novembre 2021.

Avec son action en justice, Twitter espère forcer Elon Musk à finaliser le rachat comme prévu en avril dernier. Ce serait une drôle d'issue maintenant que le fantasque patron de Tesla et SpaceX a autant critiqué Twitter.

Rappelons en tous cas que lors de la signature de l'accord, les deux parties ont accepté de payer une indemnité de rupture de jusqu'à 1 milliard de dollars. C'est peut-être désormais davantage le véritable enjeu. Twitter demande un procès pour septembre, avant la date butoir pour le rachat le 24 octobre.