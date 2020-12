Twitter ferme l'application Periscope

Twitter annonce la fermeture de Periscope en tant qu'application mobile distincte. Elle interviendra d'ici le mois de mars 2021. Les raisons évoquées pour légitimer cette fermeture sont une baisse de l'utilisation et des coûts de maintenance de l'application qui ne feront qu'augmenter.

Dans le même temps, le réseau social de microblogging souligne que la plupart des fonctionnalités de base de Periscope ont été intégrées dans Twitter. Autrement dit, Twitter continuera de proposer du live streaming via sa fonction Twitter Live dans son application principale.

Le retrait de l'application Periscope des boutiques d'applications est prévu pour mars prochain. Twitter avait fait l'acquisition de Periscope en 2015, et ce avant même le lancement public du service. À l'époque, il s'agissait de répondre rapidement à l'engouement autour du live streaming porté par la défunte application Meerkat.

Une page se tourne, mais pas l'héritage de Periscope

Si la fermeture de Periscope n'est pas encore effective, Twitter bloque d'ores et déjà la création de nouveaux comptes avec la dernière mise à jour de l'application. Les utilisateurs vont par ailleurs pouvoir télécharger une archive de leurs vidéos et données avant la fermeture de l'application. Quant au site web periscope.tv/periscopeco, il demeurera disponible comme archive en lecture seule.

Twitter consacre une FAQ sur la fermeture de l'application Periscope. " Les capacités et l'éthique de l'équipe et de l'infrastructure de Periscope imprègnent déjà Twitter, et nous sommes convaincus que la vidéo en direct a encore le potentiel de voir un public encore plus large au sein de Twitter."

Cofondateur de Periscope, Kayvon Beykpour est aujourd'hui responsable produit de Twitter. Il a par exemple présenté les Fleets qui ont récemment été déployés à l'échelle mondiale sur Twitter.