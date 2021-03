Après l'affaire Trump, Twitter vous interroge sur le cas des dirigeants mondiaux

Un traitement spécial sur Twitter pour les responsables politiques et dirigeants mondiaux ? Le réseau social questionne ses utilisateurs.

Jusqu'au 12 avril prochain, Twitter propose un questionnaire à destination des utilisateurs et avec pour objectif de recueillir des contributions concernant l'application de ses règles lorsqu'elles concernent des dirigeants mondiaux.

" Les responsables politiques et gouvernementaux évoluent constamment dans leur manière d'utiliser notre service, et nous voulons que nos règles restent pertinentes à la nature toujours changeante du discours politique sur Twitter et protègent la santé de la conversation publique. "

Le questionnaire du réseau social de microblogging est pour le moment disponible en anglais, mais il est prévu d'autres langues dont le français.



" D'une manière générale, nous souhaitons connaître l'avis du public sur la question de savoir s'il pense que les dirigeants mondiaux devraient être soumis aux mêmes règles que les autres sur Twitter. Et, en cas de violation d'une règle par un dirigeant mondial, quel type d'action coercitive est appropriée. "

Ce questionnement de Twitter intervient après la mesure de bannissement à vie de l'ancien président des États-Unis Donald Trump. Elle a été prise à la suite des événements violents au Capitole à Washington début janvier, avec l'invasion d'une frange des partisans de Donald Trump.