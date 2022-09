Twitter : les actionnaires du réseau social ne font pas plaisir à Elon Musk

La saga du rachat de Twitter par le milliardaire Elon Musk a connu de multiples rebondissements et suit son cours, entre attraction et répulsion pour chaque partie et dans une confrontation qui va prendre une tournure judiciaire.

L'homme d'affaires avait initialement proposé 44 milliards de dollars pour racheter le réseau social malgré les résistances de sa direction, puis faute d'obtenir certaines informations comme le taux réel de faux comptes, il a voulu se désengager, estimant ne pas disposer des données nécessaires sur le fonctionnement du réseau social.

Sauf qu'entre-temps, la direction de Twitter s'est mise en ordre de bataille dans l'éventualité de ce rachat et n'a pas apprécié que le milliardaire s'en dédie aussi facilement après avoir sali sa réputation en portant plainte contre lui.

Les actionnaires approuvent

Il y a donc opposition entre Twitter qui réclame désormais à être racheté conformément au projet d'acquisition et Elon Musk qui va tout faire pour démontrer que la direction cache des choses afin de faire annuler la transaction et d'éviter la pénalité correspondante.

Dans ce contexte, les actionnaires de Twitter viennent de valider à 98,6% l'accord de rachat par Elon Musk, marquant plus que jamais la volonté de l'entreprise d'aller jusqu'au bout du deal et de forcer ce dernier à aller au bout de ses engagements.

Pendant ce temps, les avocats du milliardaire continuent d'envoyer des courriers appelant à l'annulation de la transaction et en cherchant des noises à propos d'un versement adressé à Peiter Zatko, ancien chef de la sécurité de Twitter devenu lanceur d'alerte à propos de supposés manquements du réseau social dans sa sécurité et celle des données de ses utilisateurs.

L'action judiciaire se prépare

Le même Zatko a servi des arguments tout trouvés à Elon Musk pour contester le rachat en évoquant, outre les problèmes de sécurité, des zones d'ombre dans les déclarations de la direction à ses actionnaires et aux régulateurs.

L'argumentaire a été rejeté en bloc par Twitter mais la question du taux de faux comptes reste l'un des points saillants de l'argumentation d'Elon Musk. Les deux parties ayant porté plainte l'une contre l'autre, chacun prépare donc ses argumentaires.

Le milliardaire a multiplié les initiatives pour obtenir des documents internes et des preuves d'une gestion occulte de Twitter tandis que le réseau social affirme n'avoir rien à cacher mais avoir besoin de temps pour diffuser les éclaircissements demandés. Le premier procès doit débuter le 17 octobre.