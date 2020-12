Twitter : le partage des tweets sur Snapchat et Instagram

D'abord sur iOS, puis avec un support qui arrivera prochainement sur Android, Twitter déploie la possibilité de partager des tweets sur Snapchat. Un partage en tant que stickers (autocollants) dans les Stories de Snapchat, sans désormais besoin de prendre une capture d'écran des tweets. De quoi faciliter ce type de partage.

Avec un tweet qui devra être public, il faudra appuyer sur l'option de partage et sélectionner Snap Camera sous l'icône de Snapchat. L'application Snapchat prendra le relais avec la fonction caméra et un autocollant redimensionnable.



Une fois le partage opéré, le snap renvoie vers le tweet sur Twitter afin de pouvoir y consulter l'ensemble de la conversion.

Twitter précise un partage avec une personne, un groupe ou tous les abonnés. Et pour ceux qui préfèrent les Stories d'Instagram... Twitter procède actuellement à un test du partage de tweets auprès de quelques utilisateurs. Toujours sur iOS pour le moment et sous la forme de stickers.

En complément des Fleets

Le partage des tweets sur Snapchat - et ultérieurement Instagram - intervient alors que le mois dernier, Twitter a officiellement introduit et déployé à l'échelle mondiale les Fleets. Ils sont assimilables aux Stories que l'on retrouve sur Snapchat et Instagram.

À voir si les Fleets seront largement adoptés par les utilisateurs. Twitter joue manifestement aussi la carte de l'interconnexion, avec sans doute dans l'idée d'attirer un jeune public friand de Stories dans les conversations sur le réseau social de microblogging.