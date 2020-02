Uber dans le rouge avec des pertes colossales

En 2018, la vente d'activités à Grab en Asie du Sud-Est et à Yandex en Russie avait permis à Uber Technologies de réduire de manière spectaculaire ses pertes. Pour 2019, qui a été l'année de son entrée en Bourse, Uber affiche des pertes de 8,5 milliards de dollars.

Même si des frais en lien avec son entrée en Bourse en mai 2019 ont pesé au deuxième trimestre, Uber - qui a taillé dans ses effectifs - a encore accusé des pertes sur les trimestres suivants. Au quatrième trimestre, le groupe a perdu quasiment 1,1 milliard de dollars.

Pour autant, la dernière perte trimestrielle est moins prononcée qu'attendu et avec un chiffre d'affaires de 4,1 milliards de dollars en progression de 37 % sur un an. Sur l'ensemble de l'année 2019, le chiffre d'affaires progresse de 26 % à 14,1 milliards de dollars.

Alors que Uber peut sembler bien loin d'attendre un jour la rentabilité, Dara Khosrowshahi, le patron d'Uber, déclare :

" Nous reconnaissons que l'ère de la croissance à tout prix est révolue. Dans un monde où les investisseurs exigent de plus en plus non seulement de la croissance, mais aussi de la croissance rentable, nous sommes bien placés pour gagner grâce à l'innovation continue, une excellente exécution et l'échelle inégalée de notre plateforme mondiale. "

La plateforme Uber dans son ensemble (VTC, Uber Eats…) représente 111 millions d'utilisateurs actifs par mois. Le patron du groupe se dit confiant pour un objectif de rentabilité au quatrième trimestre 2020 et pour l'année 2021.

Dans le domaine de la voiture autonome, Uber a obtenu cette semaine l'autorisation de tester ses véhicules sur des routes publiques en Californie. Une première depuis la mise en pause en mars 2018 suite à un accident mortel avec une passante en Arizona.

Selon Dara Khosrowshahi, le niveau 4 arrive dans les deux prochaines années et il estime que son groupe est dans " une position unique " pour y jouer " un rôle très important ", mais avec un réseau pour que ce soit " commercialement viable. "

Le niveau 4 pour la conduite autonome correspond à celui avec un conducteur à bord qui n'est plus tenu de la superviser.