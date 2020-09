Ubisoft confirme : la rétrocompatibilité de la PS5 s’arrêtera à la PS4

Dans un communiqué officiel, Ubisoft indique que la PlayStation 5 ne devrait être nativement rétrocompatible qu'avec les jeux PS4 et non avec les autres générations de consoles.

C'est un point qui fait saliver les joueurs depuis plusieurs années et les rumeurs, confirmées par la suite par Sony : il se disait que la PlayStation 5 serait rétrocompatible avec tous les jeux sortis sur PlayStation, de la toute première jusqu'à la PS4.

Or, dans un communiqué, Ubisoft précise que la rétrocompatibilité de la PS5 se limite aux titres PS4 et ne concerne pas les jeux PS1, PS2 ou PS3. L'idée de Sony serait tout simplement d'aider les joueurs à passer le plus simplement possible de la PS4 à la PS5, mais pas forcément d'en faire une plateforme de jeux retro.

Sony avait confirmé la rétrocompatibilité de sa console, mais sans apporter plus de précisions. La marque a systématiquement évité la question en restant dans le flou et laissé le buzz grandir, quitte à décevoir par la suite... La marque était donc restée sur sa déclaration d'une rétrocompatibilité assurée sur la majorité des 4000 jeux PS4.

Il n'était d'ailleurs pas dans l'intérêt de Sony de démentir la rétrocompatibilité alors que pendant ce temps, Microsoft annonçait officiellement que sa Xbox Series X serait compatible avec les titres Xbox, Xbox 360 et Xbox One.

Pour Sony, l'objectif sera aussi de mettre en avant son service PS Now qui propose des jeux anciens d'autre génération, mais aussi d'aller de l'avant en rejetant les jeux trop anciens qui ont mal vieilli...