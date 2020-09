Ubisoft dévoile le remake de Prince of Persia : les sables du temps

Hier soir, Ubisoft a réalisé de nombreuses annonces dont celle du remake de Prince of Persia, les Sables du Temps.

Le jeu profite ainsi d'un assez gros lifting et profite du moteur Anvil, il a été développé par les équipes d'Ubisoft Pune et Mumbai et reprendra donc l'un des épisodes les plus populaires de la franchise.

On se replongera ainsi dans la peau d'un jeune Prince de Perse qui a brisé un sablier maléfique et devra, à l'aide de la princesse Farah, affronter un terrible Vizir et ses gardes. Il disposera pour ce faire de la dague du temps qui lui permettra de contrôler le temps et de revenir en arrière lors des combats ou progressions acrobatiques, pour ainsi déjouer la mort ou corriger ses erreurs.

Le travail sur le titre s'annonce assez poussé et va jusqu'au changement de certains angles de caméra dans les cinématiques pour un rendu plus dynamique. Notons que le titre original sera accessible après l'avoir débloqué dans le jeu.

La date de sortie est fixée au 21 janvier 2021 sur PS4, Xbox One et PC au prix de 39,99€. Des précommandes lancées sur le site d'Ubisoft permettent de s'assurer de quelques bonus en jeu, principalement cosmétiques.