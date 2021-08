Ubisoft : Far Cry 5 est gratuit ce week-end

Ubisoft vient d'annoncer un week-end gratuit autour de Far Cry 5.

Far Cry 5, le dernier épisode en date de la franchise d'Ubisoft sera accessible gratuitement à compter d'aujourd'hui, et ce jusqu'au 9 aout prochain.

Ubisoft tente de rendre l'attente autour de Far Cry 6 plus agréable aux joueurs en proposant le précédent volet l'espace de quelques jours sur consoles et PC.

Pendant ces 4 jours, les joueurs auront accès à l'intégralité du titre : ceux qui souhaitent rusher le titre pourront ainsi le boucler en solo comme en coopération. Ubisoft profite de l'occasion pour opérer une remise de 85% du jeu pour quiconque souhaiterait poursuivre le titre au-delà du Week-End gratuit.

Sur PC via l'Ubisoft Store et Epic Games Store, le titre sera accessible à compter de 15h00 aujourd'hui. Sur consoles, le titre sera disponible à partir de 9h00.

La sortie de Far Cry 6 quant à elle est maintenue au 7 octobre prochain.