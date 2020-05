Ubisoft poursuit Apple et Google pour un clone de Rainbow Six Siege

Ubisoft vient d'assigner Apple et Google en justice pour participer à la diffusion d'une application mobile se présentant comme un clone de son propre jeu Rainbow Six Siege.

Dans une plainte déposée la semaine dernière, Ubisoft pointe du doigt "Area F2 est une copie quasi conforme de Rainbow Six Siege, c'est incontestable. Tous les éléments du jeu sont repris de R6S, de l'écran de sélection des opérateurs à l'écran de score final, et tout ce qu'il y a au milieu". La plainte déposée devant le tribunal fédéral de Los Angeles vise Apple et Google.

C'est pourtant Ejoy, une filiale d'Alibaba qui est à l'origine du jeu, mais Ubisoft pointe le fait d'avoir demandé à Apple et Google de supprimer le jeu de leurs plateformes de téléchargement. Aucun des deux acteurs n'a accédé à la demande d'Ubisoft, qui en passe donc pas les voies légales.

Si Ubisoft n'attaque pas directement Ejoy, c'est avant tout parce que les poursuites sur fond de propriété intellectuelle relèvent du parcours du combattant avec la Chine.

En outre, si la justice américaine venait à reconnaitre le plagiat de façon officielle, elle pourrait contraindre Google et Apple à stopper la diffusion d'Area F2.