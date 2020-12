Ubisoft reporte la sortie du remake de Prince of Persia : Les sables du temps

Ubisoft a récemment annoncé un nouveau report de sortie et ce dernier concerne le remake de Prince of Persia : Les Sables du temps.

Ubisoft l'avait annoncé dans le cadre de son événement Ubisoft Forward en septembre : Prince of Persia Les sables du temps devait initialement sortir le 21 janvier 2021 sur plusieurs plateformes, finalement il faudra attendre quelques semaines de plus.

Désormais le titre est attendu pour le 18 mars 2021. Ubisoft a précisé avoir besoin de plus de temps pour peaufiner son titre et proposer un remake à la hauteur de la franchise et de l'attente des fans.

Il faut dire que la présentation du jeu n'avait pas réellement convaincu : le lifting léger proposé dans les premières vidéo est loin d'avoir fait l'unanimité. Par ailleurs, le groupe n'a proposé qu'une seule vidéo depuis septembre et aucune information complémentaire, laissant planer le doute sur les ajouts promis par Ubisoft.

Le jeu est donc toujours attendu sur PS4, Xbox One, PC ainsi que sur PS5 et Xbox Series X mais sur ces deux machines, il n'y a pour l'instant aucun patch spécifique annoncé, il faut donc penser que le jeu sera accessible via le mode de rétrocompatibilité.