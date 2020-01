UFC Que Choisir : gare aux chargeurs de smartphones !

L'UFC que choisir va prochainement publier un rapport sur les dangers potentiels des chargeurs de smartphone et tire la sonnette d'alarme.

Les chargeurs de smartphone font partie de notre quotidien, et pourtant ce ne sont pas des dispositifs à prendre à la légère.

Dans un rapport qui sera publié ce jeudi 23 janvier, l'UFC Que Choisir met en avant les dangers liés à l'utilisation de certains chargeurs. L'association de défense des consommateurs a ainsi testé une vingtaine de chargeurs de différentes marques proposés en France, et dont au moins la moitié ne sont actuellement pas conformes aux règles en vigueur concernant la sécurité.

Ces chargeurs présentent ainsi des risques et vont à l'encontre des règles nationales, sans que les autorités françaises ne prennent le dossier au sérieux et n'imposent une mise en conformité aux constructeurs.

Dans certains cas, les chargeurs de smartphone ont été à l'origine de départ d'incendie, le choc électrique ou de brulures sévères.

L'utilisation des modules de recharge rapide, qui dopent les performances de ces chargeurs les rendent bien souvent encore plus dangereux. Mais ce sont surtout les chargeurs tiers proposés à bas prix qui représentent les plus gros risques pour les utilisateurs avec des normes de sécurité complètement éludées lors des processus de conception et de fabrication en vue de réaliser des économies.

Il est globalement recommandé de ne pas laisser son ou ses chargeurs connectés à une prise électrique lorsqu'ils ne sont pas utilisés, et de ne pas conserver son smartphone en charge à côté de soi pendant le sommeil. Des recommandations très rarement appliquées par les utilisateurs.