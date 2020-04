UFC Que Choisir : les prix de l'électroménager et du high-tech grimpent en confinement

Les tarifs grimpent pour certaines catégories de produits vendus en ligne. Le high-tech et l'électroménager ont connu des hausses plus ou moins importantes depuis le début du confinement, note l'association UFC Que Choisir.

L'association de défense des consommateurs avait noté une montée des prix chez les revendeurs en ligne pour certaines catégories de produits, comme les imprimantes (pour imprimer l'attestation de déplacement ou les devoirs) et les tondeuses à cheveux, quelques semaines après le début du confinement lié à l'épidémie du coronavirus.

Cette tendance s'est étendue depuis à d'autres catégories avec un même constat : des tarifs plus élevés qu'avant confinement pour un choix de produits réduit. Selon l'Observatoire de la consommation de l'UFC Que Choisir, qui s'est intéressé à cinq grandes catégories, les tarifs ont grimpé de 4 à 23% par rapport aux périodes de pré-confinement, avec une offre plus restreinte du fait des contraintes logistiques.

Le prix des ordinateurs portables, utilisés pour le télétravail, l'enseignement à distance ou le divertissement, a ainsi augmenté en moyenne de 8% pour une offre réduite de moitié, en partie due au fait que les usines chinoises ont été mises en pause en début d'année à cause du coronavirus.

Pour les téléviseurs, la hausse moyenne est plus mesurée, à 4%, malgré la détection de quelques excès avec des tarifs à +15% ou même +37% sur des modèles particuliers dans certaines enseignes.

L'annulation des événements sportifs, petits et grands, n'incite pas de toute façon à renouveler son équipement.

Le confinement est l'occasion de redécouvrir des coins insoupçonnés de son intérieur et donne des envies de nettoyage. Le prix des aspirateurs balais s'en ressent avec une hausse moyenne des prix de 12%, avec des montées sensibles des prix sur le haut de gamme, pour une offre réduite d'environ 20%.

Et si l'UFC Que Choisir avait noté une hausse sensible des prix des imprimantes deux semaines après le confinement (+13%), la hausse s'est poursuivie depuis et les prix sont gonflés en moyenne de 17% à 23% par rapport aux tarifs de février.

Vous pouvez toujours vous tourner vers nos bons plans comme chez Canon qui fait des promotions sur une sélection d'appareils photos, objectifs et imprimantes ou trouver des aspirateurs balais à prix réduit.