Imprimantes : hausse des prix sur les marketplaces depuis le confinement, avertit l'UFC Que Choisir

Si l'on peut toujours rédiger son attestation de déplacement à la main, l'envie d'impression du sésame sur imprimante, et de divers documents (comme les devoirs) que le confinement peut tendre à générer, a touché de nombreux consommateurs, ce qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un (revendeur) sourd.

Mais attention, alerte l'association UFC Que Choisir, le prix des imprimantes, aussi bien à jet d'encre que laser, a sensiblement augmenté depuis le début du confinement.

Son observatoire de la consommation note une hausse de 13% des tarifs en moyenne alors que les tarifs des ces périphériques ne variaient jusque là que de 2 à 3% depuis le début de l'année.

Dans le même temps, l'observatoire note que le nombre de références a chuté de 42% par rapport à la veille du confinement. Entre une offre raréfiée et une demande plus forte, les conditions sont parfaites pour gonfler abusivement les prix.

L'association relève que les hausses peuvent s'observer du côté des offres des grandes enseignes mais surtout dans les marketplaces où le contrôle des revendeurs est moins strict.

Elle recommande donc de repousser l'achat si c'est possible ou de bien comparer les prix sur différents sites avant de se décider...et de se méfier des marketplaces.

Et quand vous aurez trouvé le modèle qui vous convient, il vous faudra encore de l'encre qui n'est pas donnée non plus ! Vous pourrez toujours jeter un oeil à notre bon plan sur les cartouches d'encre.