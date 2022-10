UGREEN : journées de la marque chez AliExpress avec de belles réductions sur les accessoires

L'entreprise UGREEN a été créée en 2012 et se consacre à la construction d'appareils et d'accessoires électroniques grand public. Elle propose des innovations technologiques de pointe et les rend accessibles aux consommateurs. Du 17 au 20 octobre, AliExpress met en avant la marque en proposant pendant ces trois jours, de très belles réductions. Vous pouvez consulter l'intégralité des offres sur la page dédiée d'AliExpress.

Prenons par exemple les écouteurs Ugreen HiTune X6 qui bénéficient d'une belle réduction.

Ils disposent de la technologie de réduction active du bruit (ANC) atteignant jusqu’à 35 dB (dual ANC), elle est couplée à un joint étanche isolant du bruit de fond. Notons aussi la présence de 6 micros ENC avec RCV 4.0 qui offrent une suppression du bruit ambiant avec une réduction de 90 % du bruit extérieur pendant les appels téléphoniques.

Les écouteurs disposent de 3 paires d'oreillettes en silicone souple pour s'adapter à toutes les morphologies d'oreille; ainsi que de contrôles tactiles pour accéder aux fonctions comme la lecture, la mise en pause, etc. Enfin, la batterie vous fait profiter de 6 heures avec une seule charge (5,5 h avec ANC activée), et grâce au boitier, vous bénéficiez de 26 heures d’écoute.

Sur AliExpress, les écouteurs Ugreen HiTune X6 sont au prix de 51 € avec la livraison gratuite.



Voici d'autres offres à ne pas rater chez AliExpress pour la marque UGREEN :

Chargeur

Accessoire PC

Cable

Voiture

Musique



D'autres bons plans sont disponibles sur notre site comme RED vs B&You, le combat du meilleur forfait mobile ou encore Orange avec des énormes promotions pour les abonnés Livebox.