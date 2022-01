Ugreen HiTune T3 : les écouteurs à petits prix chez AliExpress et une petite sélection de bons plans.

Aujourd'hui on profite des écouteurs Ugreen HiTune T3 avec une belle réduction sur le site d'AliExpress.

Ils sont dotés d'une tige et profitent aussi de la technologie de suppression active de bruit (ANC) qui permet de réduire jusqu'à 90 % des sons environnants et de faire profiter d'un son plus clair pour vos correspondants lors de vos appels téléphoniques.

Ils profitent aussi du Bluetooth 5.2 offrant une connexion stable. De plus, ils sont dotés de la fonction transparence en appuyant quelques secondes sur les écouteurs, permettant une amplification des bruits ambiants pour profiter des autres.

Sur AliExpress, les écouteurs Ugreen HiTune T3 sont au prix de 47 € avec la livraison gratuite.





